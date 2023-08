Prinz Harry beklagt mangelnde Unterstützung nach Afghanistan-Einsatz

Er habe kein Netzwerk gehabt, "um herauszufinden, was tatsächlich mit mir los war", sagte der 38-Jährige in der Sendung über die von ihm selbst ins Leben gerufenen "Invictus Games", Weltspiele für an Körper und Psyche verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten. "Wie die meisten von uns denkt man leider zum ersten Mal wirklich über eine Therapie nach, wenn man in Fötusstellung auf dem Boden liegt und sich wahrscheinlich wünscht, man hätte sich schon früher mit einigen dieser Dinge beschäftigt", sagte Harry.

Er war zwischen 2007 und 2013 zwei Mal als Soldat in Afghanistan im Einsatz und hat dort nach eigenen Angaben 25 Menschen im Kampf getötet. Am 9. September will der Herzog von Sussex, wie sein offizieller Titel lautet, im deutschen Düsseldorf die "Invictus Games" eröffnen.