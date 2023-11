Scheidung für Prinz Harry und Meghan "absolut keine Option"

Meghan "einfach begeistert" über Rückkehr in Filmindustrie

Trotz aller reißerischer Schlagzeilen um ihre Person: Herzogin Meghan freut sich eigenen Angaben zufolge sehr, wieder in der Filmindustrie tätig zu sein. Das sagte die 42-Jährige am Donnerstagabend (Ortszeit) in einem Interview auf dem Roten Teppich eines Gala-Events mit dem Titel "Power of Women" des Variety-Magazins in Los Angeles. "Diese Branche ist so besonders. Und Sie sehen, wie viele Frauen ihre Position nutzen, um Gutes zu tun", so Meghan. Sie fügte hinzu: "Ich bin einfach begeistert wieder dabei zu sein (...)."

➤ Lesen Sie hier mehr: Körpersprache-Expertin: William zeigt subtile Anzeichen, dass seine Rolle ihren Tribut fordert

Sehr erfreut zeigte sich Meghan auch darüber, dass die Anwaltsserie "Suits", in der sie einst mitspielte, eine Renaissance auf dem Streamingdienst Netflix erlebt. "Gute Shows sind ewig haltbar", sagte sie dazu. Harry und Meghan, deren sechsteilige Dokumentation über ihren Bruch mit der britischen Königsfamilie zum Streaming-Erfolg wurde, sind mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions auch selbst für Netflix tätig.