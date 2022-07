Prinz Georges ungewöhnlicher Ferienjob

Der britische Prinz George mag der Dritte in der Reihe der Thronfolger sein, trotzdem legen seine Eltern Prinz William und Herzogin Kate Wert auf eine möglichst bodenständige Erziehung. In den gerade stattfindenden Schulferien soll der Achtjährige deshalb nicht auf der faulen Haut liegen, sondern mit diversen Fleißaufgaben betraut werden. Mit Zimmeraufräumen oder Geschirrspülen hat das allerdings wenig zu tun. Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, war George in der Vergangenheit in den Ferien beispielsweise für die Beschaffung von Futter für die Tiere auf dem Anwesen Sandringham verantwortlich.

Kinder wechseln Schule

George beginnt im September wieder mit der Schule. Es erwartet ihn eine Veränderung, denn die Familie soll im Sommer von London in ein Haus in der Grafschaft Berkshire ziehen, das sich auf dem Windsor-Anwesen von Königin Elizabeth II. befindet.