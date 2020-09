Prinz Charles von Luxemburg getauft: Die schönsten Bilder

Der Luxemburger Thronfolger Guillaume (38) ist im Frühjahr zum ersten Mal Vater geworden. Die Familie und die Regierung des Großherzogtums gaben am Sonntag die Geburt von Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume am 10. Mai bekannt. Er wog 3,190 Kilogramm und war 50 Zentimeter groß. Die Mutter Stephanie (36) und das Baby seien wohlauf, hieß es bei Verkündung. Am Samstag fand die Taufe des kleinen Charles statt - coronakonform im kleinen Kreis in der Abteikirche von Clerf. Die schönsten Fotos: