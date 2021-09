Vor seinem Tod: Philip machte Charles bei letztem Gespräch Strich durch die Rechnung

Prinz Philip, der langjährige Ehemann von Queen Elizabeth II., ist am 9. April dieses Jahres im Alter von 99 Jahren verstorben, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag. Philips Tod ging ein längerer Spitalsaufenthalt voraus. Einer, der den Prinzgemahl in den Wochen vor seinem Tod im Krankenhaus besuchte, war sein ältester Sohn Charles. Letzterer verrät in einer neuen BBC-Dokumentation mit dem Titel "Prince Philip: The Royal Family Remembers" nun, wie sein letztes Gespräch mit Philip vor dessen Tod verlief.

Philip verweigerte Charles Gespräch über Geburtstagspläne

In der Doku enthüllt Prinz Charles laut Daily Mail, was er genau seinem Vater Prinz Philip kurz vor dessen Tod gesagt hat. Der Thronfolger behauptet, dass er einen Tag vor dem Tod seines Vaters zu dessen Leindwesen über die Pläne zu seinem 100. Geburtstag sprechen wollte.