Prinz Charles: "Unsere Kinder verurteilen uns"

In einem exklusiven Essay im Magazin Newsweek macht sich Prinz Charles Gedanken über die Zukunft des Planeten Erde. Seit Jahren schon macht sich der umweltbewusste Royal für Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel stark.

Prinz Charles über Klimawandel: "Unsere Kinder verurteilen uns"

"Unsere Kinder verurteilen uns wegen des Klimawandels", schreibt Charles in dem Artikel, für den er auf Instagram die Werbetrommel rührt.

"Vor 60 Jahren erkannte mein verstorbener Vater den Schaden, den die Menschheit dem Planeten zufügte, und half bei der Gründung des World Wildlife Fund", so Charles in Erinnerung an Prinz Philip. "Ein Jahrzehnt später, als ich zum ersten Mal öffentlich über die Umwelt sprach, fragten sich viele, ob mein Gefühl der Dringlichkeit fehl am Platz war. Diese Ansicht hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert, wenn auch viel zu langsam, und es fehlt auch heute noch an der nötigen Dringlichkeit."