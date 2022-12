Prinz Charles soll mit Weihnachtstradition der Queen brechen

Wie es schon bei der verstorbenen Queen Elizabeth II Brauch war, wird auch K├Ânig Charles III Weihnachten im Kreis der royalen Familie in Sandringham feiern. Mit einer von seiner Mutter gepflegten Tradition k├Ânnte ihr ├Ąltester Sohn aber brechen, spekuliert die britische Boulevardpresse.

Charles soll Sandringham fr├╝her als die Queen verlassen

Elizabeth II war daf├╝r bekannt, ihre Reise nach Sandringham f├╝r eine Winterauszeit zu nutzen. Die verstorbene Queen blieb f├╝r gew├Âhnlich bis Anfang Februar in der k├Âniglichen Residenz, um sich eine Verschnaufpause vom Trubel des Vorjahres zu g├Ânnen. Die verstorbene K├Ânigin blieb auf dem Anwesen traditionsgem├Ą├č bis zum Todestag ihres Vaters George VI. K├Ânig George VI war am 6. Februar 1952 im Alter von 56 Jahren auf Schloss Sandringham in Norfolk gestorben.