Prinz Charles nach Kritik an Ruanda-Plan in Kigali unterwegs

Der britische Prinz Charles ist nach seiner Kritik am umstrittenen Asyl-Abkommen seiner Regierung mit Ruanda in das ostafrikanische Land gereist. Die Regierung von Premier Boris Johnson will Menschen von der illegalen Einreise in kleinen Booten ĂŒber den Ärmelkanal abhalten, indem sie ihnen den Zugang zu einem Asylverfahren in Großbritannien verweigert. Stattdessen sollen die Migranten nach Ruanda geschickt werden und dort Asyl beantragen. Eine RĂŒckkehr ist nicht vorgesehen.

Charles: Ruanda-Reise mit Camilla

Einem Bericht der Times zufolge hatte der Thronfolger dieses Vorgehen in einem privaten GesprĂ€ch als "entsetzlich" bezeichnet. Bei seiner Ruanda-Reise wurde Charles von seiner Frau Herzogin Camilla begleitet. Er vertritt dort beim Gipfel der Commonwealth-Staaten seine Mutter Queen Elizabeth II. Am Mittwoch besuchte das Paar in der Hauptstadt Kigali ein Denkmal fĂŒr den Völkermord im Jahr 1994 und tauschte sich mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer aus. Damals wurden vor allem Hunderttausende Angehörige der sogenannten Tutsi-Minderheit brutal ermordet.