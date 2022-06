Asyl-Deal mit Ruanda: Londons Tauziehen um sieben Migranten

Die britische Regierung zeigte sich unbeeindruckt von derartigen Aussagen. Man arbeite bereits an einem neuen Abflugtermin, sagte Arbeitsministerin Therese Coffey, die Berichte dementierte, wonach London die Anerkennung der Europäischen Menschenrechtskonvention überdenken könnte.

Auch die Regierung in Kigali zeigte sich entschlossen, den Pakt mit London umsetzen zu wollen. Man könne Zehntausende Menschen aufnehmen, hieß es.

Zahlen sinken nicht

Nach Ansicht Londons soll die Möglichkeit, am Ende in Ruanda zu landen, Migranten davon abhalten, sich mithilfe von Schleppern auf den Weg nach Großbritannien zu machen – und den Menschenhändlern so das Handwerk legen.

Experten halten das allerdings für fraglich. Die Zahl der Migranten, die in wackeligen Booten oder festgeklammert an Lkw den Ärmelkanal überqueren, ist seit Bekanntgabe des Deals nicht merklich gesunken und hat am Dienstag gar den höchsten Wert seit zwei Monaten erzielt.