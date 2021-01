Prinz Charles meldet sich mit wichtigem Hinweis zu Wort

Der britische Thronfolger Prinz Charles hat davor gewarnt, wegen der Corona-Pandemie im Kampf gegen Krebserkrankungen nachzulassen. Die Krankenhäuser in Großbritannien sind derzeit unter erheblichem Druck wegen der vielen Covid-19-Fälle. Wegen der hohen Auslastung des Gesundheitswesens blieben schätzungsweise 50.000 Krebserkrankungen nun unerkannt, zitierte der 72 Jahre alte Royal den Verein Macmillan Cancer Support in einem Gastbeitrag im Telegraph am Samstag.