Prinz Charles über leeren Platz, den Tod seines Vaters Prinz Philip hinterließ

Der Tod Prinz Philips hat nach den Worten seines Sohns Charles bei den Royals einen "leeren Platz am Esstisch" hinterlassen. Das sagte der 72 Jahre alte britische Thronfolger in einer Videobotschaft zum islamischen Fest des Fastenbrechens an Muslime in Großbritannien und dem Commonwealth gerichtet. Gläubige in aller Welt feiern in dieser Woche das Ende des Fastenmonats Ramadan.