Charles & Camilla bedanken sich mit neuem Foto für Glückwünsche zum Hochzeitstag

Charles und Camilla sind während der Coronapandemie nicht untätig geblieben. Er nutzte die Zeit für viele Online-Auftritte und Kampagnen - insbesondere der Klimaschutz gilt mittlerweile als Herzensthema des 72-Jährigen. So trat er mehrfach mit dem Umweltschützer und Dokumentarfilmer David Attenborough auf, stellte eine nachhaltige Modekollektion vor und nutzte immer wieder seine mediale Präsenz für dringende Appelle an die Öffentlichkeit. Seit seiner Covid-19-Erkrankung setze er sich noch entschiedener für die Umwelt ein, sagte er 2020 in einem Interview. Je mehr die Natur zerstört werde, desto stärker setze sich die Menschheit auch der Bedrohung von Pandemien aus, so der Prinz.