Dubioser Mentor: Prinz Charles holte sich Tipps von Sexualstraftäter Jimmy Savile

Auch in Sachen Wohltätigkeitsarbeit soll sich Charles beraten haben lassen. So habe er Savile 1989 um Vorschläge für "nützliche, die Moral fördernde Besuche usw. bei lohnenden Gruppen, Orten, Projekten und so weiter, die nicht genug Aufmerksamkeit erhalten", gebeten.

Charles bat um Rat im Umgang mit royalen "Katastrophen"

Im Umgang auf unangenehme Vorfälle innerhalb der britischen Königsfamilie soll Charles ebenfalls Saviles Rat konsultiert haben. Der heute 73-Jährige soll Savile unter anderem gebeten haben, sich mit seiner Schwägerin Sarah Ferguson zu treffen und diese zu beraten. "Ich glaube, ihr könnte etwas von Ihrem geradlinigen, gesunden Menschenverstand, gut tun", soll Charles seinem Mentor mitgeteilt haben.

Auch als Prinz Andrew wegen eines unsensiblen Kommentars zum Lockerbie-Anschlag von 1988, einem Bombenanschlag auf ein Verkehrsflugzeug über dem schottischen Lockerbie, bei dem alle 259 Insassen der Maschine sowie am Boden elf Bewohner Lockerbies ums Leben kamen, in die Schlagzeilen geriet, habe sich Charles an seinen prominenten Berater gewandt. Dieser habe daraufhin eine Art Handbuch für den Umgang mit Medienbeziehungen für die Royals verfasst.

"Ich nehme an, statistisch gesehen muss so etwas irgendwann passieren. Natürlich betrifft es die Gemeinschaft nur in sehr geringem Maße", hatte Prinz Andrew nur wenige Tage nach der Tragödie bei einem Besuch in der schottischen Stadt gesagt.