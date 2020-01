Post Malone kaufte sich betrunken 75.000-Dollar-Jacke

Der US-amerikanische R&B-Musiker Post Malone hat sich nach ein paar Drinks eine 75.000 Dollar teure Jacke gegönnt. Wie er gegenüber Insider angab, sei ihm das gute Stück zunächst zu teuer gewesen, schlussendlich habe er dann aber doch zugeschlagen. "Ich habe sie im Laden gesehen und mir gedacht, dass ich sie haben will, mir die Jacke aber nicht leisten kann. Als ich das nächste Mal zurück kam, haben wir Champagner getrunken und ich kam zu dem Punkt, an dem ich sagte: 'Wisst ihr was? Okay, ich werde die Jacke kaufen!'", so der 24-Jährige auf die Frage, was er in seinem Leben besonders Aufregendes gemacht hat.

Post Malone zählt aktuell zu den erfolgreichsten Sängern weltweit. Im vergangenen Jahr führte er laut Streamingdienst Spotify die internationalen Jahrescharts als weltweit meistgehörter Künstler an. Kürzlich sorgte er mit einem neuen Gesichtstattoo für Aufregung: Zu Silvester ließ sich der Sänger nämlich einen mittelalterlichen Panzerhandschuh, der einen Morgenstern hält, auf die Schläfe tätowieren.