Post Malone hat sich um 1,6 Millionen ein neues Lächeln gegönnt

In einem Interview mit GQ verriet der Sänger einmal, weshalb er einst damit begann, sich mitten im Gesicht die Tattoo-Nadel ansetzen zu lassen. Demnach habe er sich früher stets unsicher gefühlt. Die Tattoos sollten ihn selbstbewusster machen, sagt er. "Die Tattoos kommen aus einer Zeit, in der ich nicht gemocht habe, wie ich aussehe. Also wollte ich etwas machen, so dass ich mich ansehen kann und sagen: 'Du siehst cool aus, Mann.'" Dies habe ihm zu einem Mindestmaß an Selbstvertrauen verholfen, so Malone.