Post-Auflösung: Snoop Dogg legte seine Instagram-Fans rein

Der nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine Marihuana-Vorliebe bekannte US-Rapper Snoop Dogg will das Rauchen aufgeben. "Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, das Rauchen aufzugeben. Bitte respektiert meine Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt", erklärte der Musiker am Donnerstag auf seinen Onlineplattformen. Ob er damit das Rauchen allgemein oder konkret das Kiffen meinte, ging aus der Ankündigung zunächst nicht hervor.

Snoops Doggs Rauchfrei-Ankündigung war Marketing-Gag

Nun klärte der Musiker auf: Bei seinem vermeintlichen Rauch-Stopp handelt es sich in Wahrheit um eine Werbepartnerschaft mit einem Anbieter von Feuerstellen. "Ich gebe den Rauch auf", sagt der Rapper in einem neuen Video und führt aus: "Ich weiß, was ihr denkt: 'Snoop! Rauchen ist irgendwie dein Ding!' Aber es reicht mir. Ich habe keine Lust mehr auf den Husten und dem Geruch meiner Klamotten. Ich bin jetzt rauchfrei." Dann schwenkt die Kamera auf den in Szene gesetzten Feuerkorb. Die Firma "Solo Stove" vertreibe ihre Produkte nun "rauchfrei".

