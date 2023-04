Popularität am Tiefpunkt: Niederländisches Königshaus in der Krise

Durch Regelverstöße während der Corona-Krise hat das niederländische Königspaar einer Umfrage zufolge das Vertrauen vieler Landsleute verloren. Nur noch etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung (55 Prozent) sei für die Beibehaltung der Monarchie, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS am Samstag. Das ist der tiefste vom Institut Ipsos ermittelte Wert seit der Amtseinführung von König Willem-Alexander (55) vor zehn Jahren.

Popularität des niederländischen Königshauses auf Tiefpunkt

Damals hatten noch 78 Prozent der Befragten erklärt, die Monarchie zu unterstützen. Die Umfrage im Vorfeld des Thronjubiläums am 30. April ergab zugleich eine zunehmende Unterstützung für die Umwandlung des Königreichs in eine Republik - 24 Prozent gegenüber nur elf Prozent vor zehn Jahren. Stark eingebrochen waren die Umfragewerte für die königliche Familie, als im Herbst 2020 bekannt wurde, dass sie mit einem Regierungsflugzeug in ihr Ferienhaus nach Griechenland geflogen war, obwohl die Behörden alle Bürger aufgerufen hatten, wegen der Corona-Ansteckungsgefahr so viel wie möglich zu Hause zu bleiben.