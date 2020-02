Plakat auf US-Schulbus am Buckingham-Palast klagt Prinz Andrew an

Daneben waren links und rechts Bilder des 60-Jährigen zu sehen, der in den Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein verwickelt sein soll. Hinter der Aktion steht die amerikanische Anwältin Gloria Allred, die mehrere betroffene Frauen vertritt.

Epstein soll sich im vergangenen Sommer in einer Zelle in New York das Leben genommen haben. Ihm wurde vorgeworfen, über Jahre hinweg Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Andrew war mehrfach Übernachtungsgast in Epsteins Anwesen in den USA und der Karibik. Von den Machenschaften seines Freundes will er nichts mitbekommen haben. Eines der Opfer, Virginia Giuffre, wirft dem Herzog von York aber vor, er selbst habe sie missbraucht.