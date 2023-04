Immer wieder wird betont, Harry und Meghan seien keine "working royals" mehr, gehören also nicht zu den Repräsentanten. Als der 38-Jährige kürzlich in London weilte, soll er bei Freunden übernachtet haben, ein Treffen mit Vater Charles und Bruder William gab es demnach nicht. Die Krönung fällt auf den vierten Geburtstag von Harrys und Meghans Sohn Prinz Archie. Kommen sie dazu nicht aus ihrem Wohnsitz in Kalifornien in die alte Heimat, drohe ihrer Beziehung zur Royal Family ein "fataler, unumkehrbarer Schlag", warnen konservative Kommentatoren in London.

Harry hat "Fragen"