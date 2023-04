Schlagabtausch: Pique beleidigt Shakira, sie kontert auf Twitter

"Meine Ex ist Lateinamerikanerin", erklärte der ehemalige Profisportler. "Sie können sich nicht vorstellen, welch schlimme Kommentare ich von ihren Fans in den sozialen Medien bekommen habe. Millionen von Barbareien."

Wie er damit umgehe? "Mir ist alles egal", so Pique. "Ehrlich gesagt interessiert es mich überhaupt nicht, weil ich sie nicht kenne. Diese Leute haben kein Leben und warum sollte es mich interessieren? Ich werde sie nie treffen, sie sind Roboter."

Dennoch ist der Hass im Netz nicht spurlos vorbeigegangen an dem zweifachen Vater. "Am Anfang war es schlimm und es erreichte einen Punkt, an dem ich mich von einer Klippe gestürzt hätte, wenn ich die Dinge an mich ran gelassen hätte", gestand Pique. Schließlich sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als sich von der Kritik zu distanzieren, um seine mentale Gesundheit zu retten.