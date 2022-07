Pippa Middleton stockt auf: Drittes Kind und neues Haus für 18 Millionen

Nicht nur Prinz William und seine Ehefrau Kate werden schon bald von London in ein Haus in der Grafschaft Berkshire ziehen, das sich auf dem Windsor-Anwesen von Königin Elizabeth II. befindet. In einem exklusiven Artikel für die britische Zeitschrift Daily Mail behauptet Adelskenner Richard Eden, dass auch Herzogin Kates Schwester Pippa und ihr Ehemann James Matthews ein neues Haus in der Grafschaft Berkshire erworben haben sollen.

Der Investmentbanker und seine Frau sollen rund 15 Millionen Pfund (ca. 17,71 Euro) für eines der schönsten Herrenhäuser der Grafschaft ausgegeben haben, berichtet Eden unter Berufung auf anonyme Quellen. Kate und Pippa sind zusammen mit ihrem Bruder Jams in Berkshire aufgewachsen. Ihre Eltern Carole und Middleton haben hier ein Haus. Die von Pippa und James Matthews erstandene Immobilie soll rund zwanzig Autominuten vom Familienheim der Middletons in Bucklebury entfernt liegen.