Hype um Pippa in Wimbledon: Warum ihr Auftritt für Aufmerksamkeit sorgt

Nachdem sich Prinzessin Kate vor einigen Tagen in Wimbledon blicken hat lassen, wurde nun auch ihre Schwester Pippa unter den Zuschauern erspäht. Am Montag, dem 6. Juli 2026, besuchte die Ehefrau von James Matthews zusammen mit ihrer Mutter Carole das Tennis-Event. Pippa kehrt nach zwei Jahren nach Wimbledon zurück Pippas Auftritt sorgte für Schlagzeilen - was nicht alleine an ihrem Retro-Chic-Kleid lag, das die 42-Jährige bei sonnigem Wetter ausführte.

Kates Schwester präsentierte sich in einem sommerlichen Blumenkleid von „Reformation“ mit Empire-Taille, Puffärmeln und tiefem V-Ausschnitt, womit sie Mode-Kritiker entzückte. Auch sonst herrschte ein großes Aufsehen um ihren Auftritt, da es sich um ihr Wimbledon-Comeback nach zwei Jahren handelte. 2024 hatte Pippa zum letzten Mal die Tennis-Veranstaltung besucht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / NEIL HALL Pippa und Carole Middleton (links) in Wimbledon

Von der Eventmanagerin zur Vollzeitmama In den ersten Jahren der Ehe von Prinz William und Prinzessin Kate war Pippa noch ein oft gesehenes Mitglied der britischen High-Society. Heutzutage sieht man sie nur noch selten in der Öffentlichkeit. So handelte es sich bei ihrem Wimbledon-Besuch diese Woche überhaupt um ihren ersten Auftritt im Jahr 2026.