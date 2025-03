Behördenstreit gefährdet Pippa Middletons und James Matthews' Zukunftspläne

Die Bucklebury Farm wurde in einem ziemlich maroden Zustand erworben. Der heruntergekommene Streichelzoo und ein dazugehöriger Wildpark befinden sich in der Nähe des Herrenhauses, in dem Kates und Pippas Eltern Carole und Michael Middleto n leben. Bevor Pippa und Matthews Besitzer der Farm wurden, soll das 72 Hektar große Gelände aus einem 44 Hektar großen Hirschsafaripark mit einem Café und anderen Gebäuden für die Viehzucht bestanden haben, berichtete BerkshireLive .

Umbau soll knappe Million kosten

2022 wurde berichtet, das Paar habe vor, den Bauernhof in eine modernisierte Touristenattraktion für Kinder zu verwandeln. Laut Mirror sollen die beim Gemeinderat eingereichten Pläne unter anderem den Bau einer Indoor-Spielscheune für Kinder, eines Cafés und eines Hofladens mit Außensitzplätzen beinhalten.

Es wird angenommen, dass Pippa und ihr Mann sowie dessen Geschäftspartner rund 800.000 Pfund (ca. 960.000 Euro) an Ausgaben für den Umbau ihrer Farm eingeplant haben sollen.