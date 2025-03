Neues Bild: Prinz Archie (5) kommt ganz nach Papa Prinz Harry

Herzogin Meghan hat Anfang der Woche einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt. Die Frau von Prinz Harry postete ein Foto von sich mit ihren Kindern auf ihrem kürzlich eingerichteten Instagram-Account. Die Szene im Gegenlicht zeigt die drei in einem Garten vor dem Hintergrund eines blühenden Baums und einer Trockenmauer, auf der ein Korb ruht. Gesichter sind nicht zu erkennen.

Meghan ist in Jeans und weißer Bluse ist von hinten zu sehen. Auf ihrer Hüfte sitzt die dreijährige Prinzessin Lilibet, die wie ihre Mutter einen Strohhut auf dem Kopf trägt und einen Korb in der kleinen Hand trägt. Einen Arm hat die Herzogin von Sussex zärtlich um den Nacken ihres fünf Jahre alten Sohns Prinz Archie geschlungen, der sich an ihrem Bein festklammert. Unter dem Foto ist zu lesen: "Jeder Tag ist eine Liebesgeschichte."