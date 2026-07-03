Kate in Wimbledon: Fans wittern bösen Seitenhieb gegen Harry und Meghan

Prinzessin Kates Auftritt in Wimbledon sorgte diese Woche für Aufsehen - vor allem bei einigen Besuchern des Tennis-Turniers, die eigenen Angaben zufolge nicht damit gerechnet haben, die zukünftige Königin so hautnah erleben zu dürfen. Prinzessin Kates volksnaher Auftritt in Wimbledon Am Donnerstag überraschte Kate in Wimbledon Tennis-Fans, welche die Nacht in der Warteschlange verbracht hatten, um eine Eintrittskarte für das Turnier zu ergattern. Sie plauderte mit den Leuten in der Schlange, schüttelte Hände, ließ sich für Selfies ablichten, half den Ordnern beim Kassieren und Aushändigen der Tickets an jene, die nach langem Warten noch eine Eintrittskarte gefunden hatten.

Gleich mehrere Personen, welche die Gelegenheit hatten, mit der Princess of Wales zu plaudern, zeigten sich im Gespräch mit Mirror überrascht über die nahbare Art der dreifachen Mutter. Was die Wimbledon-Besucher vor allem verblüffte, war der Umstand, dass Kate bei ihrem Auftritt ganz ohne (sichtbare) Securitys klarkam. „Sie sah so normal aus, als sie einfach vorbeiging. Ich hatte erwartet, dass sie von Sicherheitsleuten umgeben sein würde, aber das war nicht der Fall“, erzählte etwa eine Frau, welche zusammen mit ihrer Tochter in der Warteschlange um Tickets angestanden hatte.

Doch genau diese scheinbar bodenständige Entscheidung der Prinzessin wird nach ihrem Besuch in Wimbledon auf Social Media von zahlreichen Royal-Fans als indirekter Hieb gegen Prinz Harry und Herzogin Meghan verstanden. Diese sollten in wenigen Tagen mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet eigentlich nach Großbritannien reisen. Da Harry und seine Familie keinen steuerfinanzierten Personenschutz in Harrys Heimat erhalten, ist Berichten zufolge inzwischen aber unklar, ob die Reise tatsächlich stattfinden wird. Es heißt, Harry könnten die Sicherheitsbedenken vielleicht doch zu groß sein.