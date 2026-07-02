Augenzeugen verblüfft über Kate in Wimbledon: Einer ihrer nahbarsten Auftritte bisher

Als leidenschaftliche Tennisspielerin und Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club, dem offiziellen Gastgeber des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon, lässt sich die Prinzessin von Wales das Tennis-Spektakel auch dieses Jahr nicht entgehen. Prinzessin Kate in Wimbledon Gerade erst hatte Kate die Three Peaks Challenge zugunsten des Royal Marsden Hospital absolviert und die drei höchsten Berge Großbritanniens erklommen, schon tauschte sie ihre Wanderausrüstung gegen einen blauen Leinenanzug, um das Tennis-Turnier aufzusuchen. Am Donnerstag überraschte Kate in Wimbledon Tennis-Fans, welche die Nacht in der Warteschlange verbracht hatten, um eine Eintrittskarte für das Turnier zu ergattern.

Prinzessin Kate überrascht Tennis-Fans in Wimbledon Bevor es für Kate in den VIP-Bereich auf der Tribüne ging, mischte sie sich aber noch unter das Volk, um mit den Tennis-Fans in der Warteschlange zu plaudern. Wie der Mirror berichtet, schüttelte Kate, die ihr Haar zu einem einfachen Pferdeschwanz gebunden hatte, Hände und machte Selfies.

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Anschließend half Kate den Ordnern beim Kassieren und Aushändigen der Tickets an die Glücklichen, die nach langem Warten Einlass gefunden hatten.

„Sie sah so normal aus, als sie einfach vorbeiging“ Eine Frau, die mit ihrer Tochter in der Schlange stand, als Kate an ihnen vorbeiging, erzählte dem Mirror: „Sie sah so normal aus, als sie einfach vorbeiging. Ich hatte erwartet, dass sie von Sicherheitsleuten umgeben sein würde, aber das war nicht der Fall. Sie sah so hübsch aus. Sie hat immer ein Händchen für ihre Outfits und ihre Frisur.“ Eine weitere Augenzeugin konnte es ebenfalls nicht fassen, die Prinzessin so nahbar zu erleben: „Ich dachte nur: ‚Ist das Kate Middleton?!“

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