Augenzeugen verblüfft über Kate in Wimbledon: Einer ihrer nahbarsten Auftritte bisher
Als leidenschaftliche Tennisspielerin und Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club, dem offiziellen Gastgeber des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon, lässt sich die Prinzessin von Wales das Tennis-Spektakel auch dieses Jahr nicht entgehen.
Prinzessin Kate in Wimbledon
Gerade erst hatte Kate die Three Peaks Challenge zugunsten des Royal Marsden Hospital absolviert und die drei höchsten Berge Großbritanniens erklommen, schon tauschte sie ihre Wanderausrüstung gegen einen blauen Leinenanzug, um das Tennis-Turnier aufzusuchen.
Am Donnerstag überraschte Kate in Wimbledon Tennis-Fans, welche die Nacht in der Warteschlange verbracht hatten, um eine Eintrittskarte für das Turnier zu ergattern.
Prinzessin Kate überrascht Tennis-Fans in Wimbledon
Bevor es für Kate in den VIP-Bereich auf der Tribüne ging, mischte sie sich aber noch unter das Volk, um mit den Tennis-Fans in der Warteschlange zu plaudern. Wie der Mirror berichtet, schüttelte Kate, die ihr Haar zu einem einfachen Pferdeschwanz gebunden hatte, Hände und machte Selfies.
Anschließend half Kate den Ordnern beim Kassieren und Aushändigen der Tickets an die Glücklichen, die nach langem Warten Einlass gefunden hatten.
„Sie sah so normal aus, als sie einfach vorbeiging“
Eine Frau, die mit ihrer Tochter in der Schlange stand, als Kate an ihnen vorbeiging, erzählte dem Mirror: „Sie sah so normal aus, als sie einfach vorbeiging. Ich hatte erwartet, dass sie von Sicherheitsleuten umgeben sein würde, aber das war nicht der Fall. Sie sah so hübsch aus. Sie hat immer ein Händchen für ihre Outfits und ihre Frisur.“
Eine weitere Augenzeugin konnte es ebenfalls nicht fassen, die Prinzessin so nahbar zu erleben: „Ich dachte nur: ‚Ist das Kate Middleton?!“
Später nahm Kate neben dem ehemaligen britischen Tennisprofi Tim Henman und der Vorsitzenden des All England Club, Deborah Jevans, Platz, um das Spiel des Briten Arthur Fery gegen den Finnen Otto Virtanen zu verfolgen.
Auf dem Weg zu ihrem Platz plauderte die dreifache Mutter aber noch mit einem weiteren Besucher. „Sie fragte mich, auf welchem Platz ich mir das Spiel ansehe und welche Spieler ich sehen will“, erzählte der 77-Jährige dem Mirror über seine Begegnung mit der zukünftigen Königin. „Ich sagte ihr, wir wären auf Platz eins. Sie meinte: ‚Ich hoffe, Sie haben viel Spaß, es ist ein guter Tag dafür.‘ Es war sehr nett, mit ihr zu sprechen. Ich hatte keine Ahnung, dass sie hier sein würde.“
Kommentare