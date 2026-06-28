Kein Polizeischutz: Harrys UK-Reise mit Meghan wackelt

Die geplante Reise von Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihren Kindern Archie und Lilibet nach Großbritannien könnte kurzfristig scheitern. Grund ist der anhaltende Streit um den Polizeischutz für die Familie.

Prinz über Entscheidung tief enttäuscht

Wie Bunte.de unter Berufung auf die BBC berichtet, wurde Harrys Team darüber informiert, dass für den geplanten Besuch kein staatlich finanzierter Polizeischutz gewährt wird. Der Prinz soll über die Entscheidung tief enttäuscht sein, wolle aber dennoch nach einer Lösung suchen.