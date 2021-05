Pink schrieb Testament während Corona-Erkrankung: "Sehr beängstigend"

"An einem Punkt, an dem ich dachte, es sei für uns vorbei, rief ich meine beste Freundin an und sagte: 'Du musst Willow sagen, wie sehr ich sie geliebt habe'." Inzwischen geht es Pink und auch ihrem Sohn jedoch offensichtlich wieder gut. Auf Instagram hat die "Stupid Girls"-Sängerin, die mit Geburtsnamen Alecia Moore heißt, in den vergangenen Monaten mehrere Bilder von sich und ihrer Familie gepostet, die alle bei guter Gesundheit zeigen. Im Jänner hatten sie und ihr Ehemann den 15. Hochzeitstag gefeiert.