Pierce Brosnan bekennt: „Ich wollte Brando oder De Niro werden“

Ganz anders, als es beim Dreh zu seinem neuesten Film „Eurovision Song Contest“ (zu sehen auf Netflix) war. Da fror er sich in Island die Zehen ab. Brosnan ist braun gebrannt und wie immer bestens gelaunt.

KURIER: Wo befinden Sie sich gerade?

Pierce Brosnan: Ich sitze an der Nordküste von Kauai mit meiner Frau Keely und unseren Söhnen Dylan und Paris. Derzeit ist es etwas bewölkt, ich sitze am Küchentisch und warte darauf, dass die Sonne hervorkommt. Was meist nicht lange dauert. Natürlich ist niemand sehr weit weg vom Virus, auch ich nicht. Die Welt ist winzig und selbst das Paradies ist eine Illusion. Ich habe zwei enge Freunde an Covid verloren, Jay Benedict, mit dem ich am Theater gearbeitet habe, und Andrew Jack, mein Dialektlehrer für die James-Bond-Filme.