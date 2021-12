Phil Collins-Ex trennt sich nach nur einem Jahr von Lover

Ihre Trennung von Sänger Phil Collins sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Im Oktober 2020 wurde berichtet, dass sich der Popstar von seiner Ex-Frau Orianne Cevey, mit der er nach der Scheidung seit 2015 wieder in einer Beziehung war, getrennt habe. Der Grund: Cevey soll im August in Las Vegas einen anderen Mann geheiratet haben. Nun ist auch diese Ehe Geschichte, wie die Schweizerin auf ihrem Instagram-Account verkündet.

Phil Collins-Ex trennt sich von Ehemann

Sie habe die Scheidung von ihrem Ehemann Tom Bates eingereicht, heißt es in einem offiziellen Statement der 47-Jährigen. "Der Stress der Covid-Quarantäne hat mich dazu veranlasst, auf eine Weise zu handeln und Dinge zu tun, die untypisch waren", erklärt die Ex-Frau von Phil Collins ihren Followern. Sie habe in der Vergangenheit schon viele Herausforderungen gemeistert. Auch jetzt werde sie "all ihre Stärke sammeln und das beste Team, das sie findet [engagieren]", um den Mut zu finden, das Richtige zu tun. Die Angelegenheit wolle sie von ihren Anwälten hinter verschlossenen Türen regeln lassen, so Cevey weiter, die in ihrem Posting außerdem um die Wahrung ihrer Privatsphäre bittet.