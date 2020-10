Phil Collins außer sich: Seine Partnerin heiratet heimlich anderen Mann

Wenn sich hier nicht ein schmutziger Gerichtsstreit anbahnt: Sänger Phil Collins soll sich von seiner Ex-Frau Orianne Cevey, mit der er seit 2015 wieder in einer Beziehung war, getrennt haben. Der Grund: Cevey soll in Las Vegas einen anderen Mann geheiratet haben.

Phil Collins Ex-Frau soll einen anderen Mann geheiratet haben

Im August soll die 46-Jährige laut dem US-Nachrichtenportal TMZ vorgegeben haben, eine Geschäftsreise nach Los Angeles zu unternehmen, so TMZ. Der wahre Grund ihrer Reise sei jedoch ein anderer gewesen: In Vegas soll Orianne still und heimlich einen Mann namens Thomas Bates geheiratet haben.

Als die Schweizerin mit einem Ehering am Finger zurückgekehrt ist, soll Collins vorübergehend aus seinem Haus ausgezogen sein. Die Beziehung des Paares sei mittlerweile endgültig beendet.