Peter Maffay und Partnerin: Hochzeit ist keine Garantie für Glück

Besonders glücklich sei das Paar über die gemeinsame Tochter Anouk, die 2018 geboren wurde. Sie habe von Anfang an gesagt, dass sie ein Kind wolle, erzählte Balsmeyer. "Auch nur eines und ich wollte unbedingt ein Mädchen. Peter meinte, wenn der liebe Gott das so möchte, dann gern. Und dann schenkte er uns ein Mädchen." Tochter Anouk sei für ihn "ein Leuchtturm in vielerlei Hinsicht", sagte Maffay. Der Rockmusiker und die Lehrerin sind seit sechs Jahren ein Paar. Aus früheren Ehen hat Maffay bereits eine Adoptivtochter und einen Sohn.