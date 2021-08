Welche Damen mit Richard Lugner aufs Love-Boot dürfen

"Bambi" Nina Bruckner, "Käfer" Sonja Schönanger und "Wildsau" (ja, er nennt sie wirklich so) Lydia Kelovitz sind Baumeister Richard Lugner für seinen Yacht-Trip nicht genug. Mehr weibliche Begleitung muss her. Und diese wählte er jetzt in einer Art Contest aus. 17 Damen ritterten in der Lugner-City um einen der drei noch freien Kajüten-Plätze.