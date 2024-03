Pete Doherty wird 45: Die wilden Zeiten sind vorbei - dafür hat er jetzt Diabetes

„Ich liebte sie wirklich, und ich wusste, dass sie mich liebte – da war nur dieses ganze Durcheinander zwischen uns, mit all ihrem Chaos und meinem Chaos“, schreibt er in seiner Biografie „A Likely Lad“ (erschienen 2022).

Die Familie lebt mittlerweile im französischen Städtchen Étretat in der Normandie. „Meine Frau hat es gemeistert, sie hat mir das Leben gerettet und das in vielerlei Hinsicht. Was für eine wundervolle Sache“, so der Sänger, der in den letzten Jahren deutlich an Gewicht zugelegt hat.

„Solange ich so dick bin, sind alle beruhigt. Erst wenn ich wieder dünn werde, dann gibt es Anlass zur Sorge. Es gibt keine dicken Junkies“. sagte er 2019 gegenüber The Guardian.