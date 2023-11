Doku über Pete Doherty: "Stranger In My Own Skin"

Musikalisches Genie, Krimineller, Drogenabhängiger: In seinem Leben hat der britische Musiker Pete Doherty schon viele Rollen gespielt. Ein neuer Dokumentarfilm bringt sie nun alle zusammen. "Peter Doherty: Stranger In My Own Skin" folgt dem Leben des heute 44-Jährigen. Zeigt seine Erfolge als Gründer der Band The Libertines (gemeinsam mit Carl Barât) und seinen anhaltenden Kampf gegen die Drogensucht, die ihn seit rund 20 Jahren beschäftigt. Am Donnerstag (20.30 Uhr) wird der Film im Wiener Filmcasino im Rahmen der Poolinale Nights zu sehen sein. Weitere Vorstellungen finden Sie hier.

Mehrmals wird Doherty darin beim Konsum von Heroin und anderen Drogen gezeigt. Als "Zauberschlüssel zu einer anderen Dimension" bezeichnet er Heroin an einer Stelle. Die Sucht sollte zur Trennung seiner Band Libertines, Gefängnisaufenthalten, verschiedenen Entzugsversuchen und vielen Schmerzen führen.