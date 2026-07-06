Penélope Cruz enthüllt tragischen Schicksalsschlag während „Zoolander“-Dreh

Während der Dreharbeiten zu „Zoolander 2“ starb Penélope Cruz’ Vater. Zeit zum Trauern hatte sie nicht. Denn sie musste nur wenige Tage nach dem Tod ihres Papas für die Komödie vor der Kamera stehen. Dessen nicht genug. Auch Hauptdarsteller Ben Stiller hatte während des Drehs einen Schicksalsschlag zu verkraften, was ihn und Cruz am Set eng zusammenschweißte. Als Penélope Cruz’ Vater starb, musste sie arbeiten Im Gespräch mit dem Magazin Porter verriet Penélope Cruz, dass sie sich während der Dreharbeiten für den 2016 erschienenen Film eng mit Stiller angefreundet hat.

Die 52-jährige Schauspielerin erzählte, dass sie gerade Nachtdreh hatte, als ihr Vater starb. „Er starb um 2 Uhr morgens. Sehr jung, ein Herzinfarkt völlig unerwartet. Ich erinnere mich, wie ich vor Schreck fast ohnmächtig wurde“, erinnerte sich Cruz. Ihr Vater sei an einem Samstag gestorben. „Montagmorgen musste ich wieder am Set sein und versuchen, die Leute zum Lachen zu bringen, während wir eine Komödie drehten. Zwei Wochen zuvor war Ben Stiller mit seiner Mutter dasselbe passiert.“ „Die Dreharbeiten konnten weder für ihn noch für mich unterbrochen werden“, erzählte Cruz, die seit 2010 mit Schauspieler Javier Bardem verheiratet ist. Die Zeit am Set scheint sie und Zoolander-Hauptdarsteller Stiller angesichts ihrer jeweiligen Verluste eng zusammengeschweißt zu haben.