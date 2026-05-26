Hirnaneurysma: Penelope Cruz wähnte sich bei Dreh zu neuem Film in Lebensgefahr

Nachdem der Film bei seiner Premiere im Grand Théâtre Lumière in Cannes mit Standing Ovations gefeiert wurde, erzählte Cruz laut Variety bei einer Pressekonferenz am 23. Mai, dass ein Arzt sie während der Dreharbeiten zu "The Black Ball" vor einem möglichen Hirnaneurysma gewarnt hatte.

Penelope Cruz ' neuer Film "The Black Ball" wurde gerade in Cannes gefeiert. Die Dreharbeiten liefen aber nicht ohne Turbulenzen ab. Auf einer Pressekonferenz bei den Filmfestspielen in Frankreich sprach die 52-Jährige jetzt über einen Moment am Set, in dem sie ihr Leben in Gefahr sah.

Sie habe sich gerade auf Nacht-Szenen vorbereitet, als sie einen Anruf von ihrem Arzt erhielt, der sie vor einem möglichen gesundheitlichen Risiko warnte. "Und dann, kurz bevor wir losgehen wollten, setzte ich mir gerade die Perücke auf, als er sagte: 'Oh, anscheinend haben Sie ein Hirnaneurysma'", erinnerte sich Cruz. "Ich dachte, ich würde sterben", schilderte sie ihre erste Reaktion auf die beängstigende Information. "Das war eine völlig surreale Erfahrung."

Variety zufolge gaben Mediziner am nächsten Tag zum Glück Entwarnung. Cruz erhielt eine Freigabe, die Dreharbeiten fortzusetzen, nachdem ein Arzt bestätigt hatte, dass sie weiterhin für die Produktion singen und tanzen könne. "Ich dachte: 'Das ist ein wahres Wunder'", so Cruz, die außerdem das Filmteam für die Unterstützung während der Dreharbeiten lobte: "Man erlebt diese Dinge gemeinsam, und trotz all dem, trotz der Schwierigkeiten, kann man im Leben vorankommen."