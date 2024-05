Penélope Cruz: Das Geheimnis ihrer (für Hollywood ungewöhnlichen) Bodenständigkeit

Noch immer nimmt sie in Madrid regelmäßig Schauspielunterricht bei einem ihrer ersten Lehrer, Juan Carlos Corazza. Sie engagiert sich sozial. Mit Anfang 20 verbrachte sie eine Zeit in Indien, um für die Organisation von Mutter Teresa zu arbeiten. Sie setzt sich öffentlich unter anderem gegen Gewalt gegen Frauen ein und tritt auch in Low-Budget-Filmen auf, die soziale Missstände anprangern, wie zuletzt 2022 im spanischen Streifen "En los Márgenes", in dem es um Zwangsräumungen und Migranten geht.

"Ich bin sehr stolz auf meine spanischen Wurzeln", so Cruz über ihre Herkunft. "Ich bin mit meinen Eltern, meiner Schwester Mónica und meinem Bruder Eduardo in Alcobendas in der Nähe von Madrid aufgewachsen. Meine frühesten Erinnerungen sind die, die ich sonntags zu Hause verbringe, wenn jeder das Haus putzt. Es spielte immer Musik und wir tanzten zusammen. Meine Mutter betrieb einen Friseursalon, und im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren ging ich dorthin und hörte den Frauen zu, wie sie redeten. Ich weiß nicht warum, aber beim Friseur neigen Frauen dazu, ihre tiefsten Geheimnisse preiszugeben – sie würden alles über ihr Leben preisgeben. Ihnen zuzuhören war für mich die beste Schauspielschule."

Die Oscargewinnerin ("Vicky Cristina Barcelona"), die mit Bardem die Kinder Leo (13) und Luna (10) hat, will Regie führen, wie sie dem TV-Sender RTVE verriet. Das habe sie schon zu Beginn ihrer Karriere ihrem Mentor, dem spanischen Starregisseur Pedro Almodóvar gesagt. Der habe ihr empfohlen, sie solle damit nicht allzu lange warten. "Ich habe ihm aber gesagt, dass ich zumindest warten würde, bis ich 50 bin, und so wird es jetzt wohl auch kommen."

Zum runden Geburtstag hat Cruz aber auch einen anderen, ganz besonderen Wunsch. Sie wolle irgendwann wirklich "glücklich" und völlig sorglos sein, räumte sie gegenüber "Elle" ein. "Ich denke, ich bin ein ziemlich glücklicher, aber auch ein ziemlich intensiver und besorgter Mensch. Es gibt Dinge, die egal wie viel Therapie ich mache, immer noch da sind. Ich und meine Sorgen. Und ich weiß nicht, inwieweit sich das wird verbessern lassen."

Penélope Cruz plagen viele Ängste

Cruz hat unter anderem Angst vor dem Autofahren, was sie auf ein Kindheitstrauma zurückführt, mag keine großen, lauten Partys mit vielen Menschen und fürchtet sich bei jedem neuen Film, schon "in den ersten Drehtagen gefeuert zu werden", wie sie vor nicht allzu langer Zeit gegenüber RTVE enthüllte. Sie sei unsicher und "in jeder Hinsicht überempfindlich: visuell, gegenüber Geräuschen, gegenüber den Gefühlen der Menschen".

Die Unsicherheiten und Ängste taten der Karriere der gelernten Balletttänzerin, die auch als Model gefragter denn je ist, allerdings keinen Abbruch. Laut der Filmdatenbank IMDb war sie in rund 90 Projekten als Schauspielerin tätig, darunter "Sahara", "Vanilla Sky", "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten", "Sex and the City 2" und zuletzt "Ferrari".

Ihre Sinnlichkeit, ihre Natürlichkeit und vor allem ihre Fähigkeit, in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen, rissen Filmgrößen wie Juliette Binoche, Ridley Scott oder Keira Knightley zu Lobeshymnen. Cate Blanchett bezeichnete das Duo Cruz/Almodóvar als "legendär".

Neben dem Oscar gewann "Pé", wie sie in Spanien genannt wird, unter anderem auch den Bafta, den Goya und den Europäischen Filmpreis. Sie zählt aber nicht: "Wenn ich zurückblicken würde, um zu sehen, was ich erreicht habe oder wie viele Auszeichnungen ich gewonnen habe, würde mir das nicht helfen, um glücklich zu sein oder weiterzuwachsen."

Skandalfreies Leben mit Bardem in Madrid

Nach der Heirat mit Bardem im Jahr 2010 wohnten beide zunächst weiter in Los Angeles, aber irgendwann zog das bodenständige Paar zurück nach Madrid, wo es heute immer noch lebt. Sowohl in den USA als auch in Spanien schafften es die beiden, in der schwierigen Branche skandalfrei zu bleiben und ihr Privatleben weitgehend abzuschirmen. Sie fliege schon mal an einem Tag beruflich hin und zurück nach Los Angeles, verriet Cruz "Elle", um ihre Kinder nicht zu vernachlässigen. "Sie sind heute meine absolute Priorität."