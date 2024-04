Penélope Cruz (50): "Meine Kinder haben oberste Priorität"

Ich würde nie etwas tun, das meine Gesundheit gefährdet. Diese Crashdiäten, das ganz schnelle Ab- aber auch Zunehmen geht da einfach nicht. Dafür gibt es Prothesen. Ich kann meine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen, ich habe Kinder, die von mir abhängig sind und mich brauchen. Vor 20 Jahren hätte ich Ihre Frage noch anders beantwortet, da hatte ich eine Kamikaze-ähnliche Einstellung zu diesem Job. Aber heute? Das ist es mir nicht mehr wert. Wir reden ja am Ende des Tages doch nur von Filmen. Was ich aber besitze, ist ein gewisser Mut zur Hässlichkeit. Ich möchte keine Rolle aus Eitelkeit schlechter spielen oder nicht alles geben. Ich habe in meiner Karriere Filme gemacht, in denen ich äußerlich sehr hässlich sein musste. Etwa die Krebspatientin in „Ma Ma“, die nun einmal durch die Hölle geht, und das sollte man auch sehen.

Sie waren 17, als Sie "Jamon, Jamon" drehten und dabei Javier Bardem trafen. Wie war er damals im Gegensatz zu heute?

In all den Jahren dazwischen waren wir befreundet. Als Schauspieler wurde und wird er immer besser, das ist wie eine konstante Evolution. Was uns beruflich verbindet, ist, dass wir uns beide als Schüler sehen in diesem Job. Ich kann mich mit ihm sehr gut identifizieren, und das hat sich seit Beginn nie verändert. Er will immer mehr lernen, mehr wissen, und das liebe ich an ihm, denn Schauspielen ist die Schule des Lebens und der menschlichen Beziehungen. Als Mann hat er sich natürlich extrem verändert, denn wir waren ja Kinder, als wir uns kennenlernten. Vater zu werden macht dich zu einem anderen Menschen. Als ich Mutter wurde, hat sich meine ganze Welt in einer Sekunde gewandelt.

Nehmen Sie die Arbeit mit nach Hause, wenn Sie einen gemeinsamen Film machen?

Ich ziehe es vor, dass wir die Arbeit am Drehort lassen, obwohl es manchmal schwierig ist, nicht daheim darüber zu reden. Es darf nur nicht zur Obsession werden. Ich bin dankbar für meinen Job und gebe 100 %, aber dasselbe gilt auch für meine Familie und meine Kinder haben oberste Priorität.