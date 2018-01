Paulus Manker feiert bald Hochzeit!

Bei Paulus Manker weiß man eben nie genau, was passiert – das geniale Enfant terrible bebender Bühnen beherrscht als Schauspieler wie als Regisseur die nach oben offene Her- und Hinrichterskala an Gefühlsausbrüchen so virtuos, wie einst Rubinstein die Tasten seines Klaviers.

Und auch diesmal, bei der geheimen, stargespickten Party beim eleganten City-Spanier (Bodega Marques) anlässlich seines eigenen 60ers, schlug sein seelischer Seismograf gewaltig aus – freilich friedlich, nur wegen starken Herzklopfens. Als die Geburtstagstorte nach dem vielgängigen Mahl aufgetragen war, schnitt Manker nicht nur diese, sondern plötzlich noch ein ganz anderes Thema an. Was für ein zuckersüßer Drüberstreuer!

Nach 13 Jahren nie langweiliger Liaison mit KURIER-TV-News-Chefin & Moderatorin Elisabeth Auer (40) übermannte ihn die Paulus-Passion. "Jetzt muss ich auch einmal etwas zurückgeben", so die beiläufige Bemerkung in ihre Richtung. Sie dachte, es wäre der Pass, den er ihr vor Tagen abgeknöpft hatte (nur, um – vergeblich – einen Standesbeamten direkt ins Lokal zu locken).

Nein, das nicht. Denn Manker weiter: "Willst du meine Frau werden?" Ein frohes, mutiges "Ja" von Auer, Glücksgetümmel im geschlossenen Gewölbe. Noch im Februar wird geheiratet. Ihr Trauzeuge: Erik "Hawaiihemd" Trauner (Mojo-Blues-Band-Legende).

Unter den Doppel-Gratulanten: Michael Haneke, Ulrich Tukur (bot am "Tatort" ein Ständchen zum Akkordeon), Martina Ebm, Umut Dag, Uwe Bohm. Eine Sternstunde bis fünf Uhr früh.