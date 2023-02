Paul Mescal: "Die Leute sind verwirrt, wie man meinen Namen ausspricht"

Beruflich läuft es jedenfalls gut für Mescal. 24 Jahre nach dem Erfolg von "Gladiator" (2000) soll laut Variety und Deadline.com eine Fortsetzung des Monumentalfilms mit ihm in der Hauptrolle in die Kinos kommen. Das Hollywood-Studio Paramount Pictures kündigte "Gladiator 2" Anfang Februar für November 2024, zum Thanksgiving-Feiertag in den USA, an.