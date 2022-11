Adele enthüllt, dass alle ihren Namen eigentlich falsch aussprechen

Superstar Adele hat in einer Fragerunde mit Fans verraten, wie die korrekte Aussprache ihres Namens lautet. Demnach heiße es nicht "Ah-Dell", wie viele sagen, sondern englisch ausgesprochen "Ah-Dale".

Adele: " Sie hat meinen Namen perfekt gesagt"

Zuvor hatte eine Bewundererin sie in einem Videoclip richtig angesprochen. Adele vermutete daraufhin, dass beide den denselben Heimatort teilen: "Wo kommt sie her? Etwa aus Enfield oder so? Ich liebe das. Sie hat meinen Namen perfekt gesagt", so die 34-Jährige - offenbar in Anspielung an den speziellen Londoner Dialekt. Enfield liegt im Norden der britischen Hauptstadt.