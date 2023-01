Robert Pattinson über Radikal-Diät: "Zwei Wochen nur Kartoffeln gegessen"

Hollywoodstar Robert Pattinson ("The Batman") warnt davor, sich aufgrund eines bestimmten Körperideals drastisch in der Ernährung einzuschränken. "Es hat außergewöhnliches Suchtpotenzial - und dir ist nicht klar, wie heimtückisch es ist, bis es zu spät ist", sagte der 36-Jährige dem britischen Evening Standard. "Es ist sehr, sehr leicht, in dieses Muster zu verfallen, auch wenn du nur deine Kalorien-Aufnahme beobachtest."