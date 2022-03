Robert Pattinson: Knallharte Vorbereitung auf Batman-Rolle

Am 1. März feierte der neue "The Batman"-Streifen mit Robert Pattinson als neuer Bruce Wayne in der Hauptrolle in New York Weltpremiere. Für den ehemaligen "Twilight"-Star war es eine ziemliche Herausforderung, für die Rolle des Superhelden in Form zu kommen, wie nun bekannt wird. Pattinson hatte nur wenige Monate Zeit, um fit zu werden für Batman. Dem Magazin People verriet der 35-Jährige nun einige seiner Methoden, die er anwandte, um seinem Filmcharakter gerecht zu werden.

Robert Pattinson zählte seine Schlücke Wasser

Die Vorbereitungen für seine neue Rolle, die zuvor Hollywoodstar Ben Affleck inne hatte, waren alles andere als ein Spaziergang. "Ich hatte ungefähr drei Monate Zeit, bevor der Film anfing, und dann trainierst du die ganze Zeit vor und nach der Arbeit", erzählte Pattinson.

Vor allem für jene Szenen, in denen er oben ohne zu sehen ist, habe er sich einen Muskel-Körper zulegen wollen. "Scham ist zu 100 Prozent mein größter Motivator", scherzte Pattinson über seinen Eifer, sich körperlich auf seine Batman-Rolle vorzubereiten.