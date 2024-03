Pattinson ist Papa: "Robert und Suki könnten nicht glücklicher sein"

Hollywoodstar Robert Pattinson ("The Batman") soll zum ersten Mal Vater geworden sein. Seine Partnerin, Schauspielerin, Model und Sängerin Suki Waterhouse, bestätigte die Schwangerschaft im November während eines Auftritts beim "Corona Capital Festival" in Mexiko Stadt auf der Bühne auf besondere Arte und Weise.

In einem auf Instagram veröffentlichten Video war zu sehen, wie Waterhouse dem Publikum sagt, sie habe sich für ein glitzerndes Outfit entschieden, um "davon abzulenken, was sonst noch so abgeht". Dabei lenkt sie die Aufmerksamkeit auf ihren gut erkennbaren Babybauch. "Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert", so Waterhouse unter dem Jubel der Menge.

Pattinson und Waterhouse genießen neues Leben Laut dem Promiportal Us Weekly kam das Kind Anfang des Jahres zur Welt. Pattinson bewundere seine Partnerin, heißt es in einem Bericht unter Berufung auf eine dem Paar nahestehende Quelle. "Rob hat eine ganz andere Seite von Suki kennengelernt, seit sie Mutter ist", so der namentlich nicht genannte Insider. "Er hat so viel Respekt vor Suki und sie hat sich wie ein absolutes Naturtalent an die Mutterschaft angepasst."

Pattinson und Waterhouse haben demnach "viele Veränderungen" durchgemacht, seit sie im vergangenen Jahr zusammengezogen seien, so der Insider. Ende März wurden die beiden in Los Angeles mit einem Kinderwagen gesichtet. Offiziell bestätigt haben sie die Geburt bislang nicht. "Sie könnten nicht glücklicher sein", so die Quelle gegenüber Us Weekly. Bisher hätten nur "ein paar enge Familienmitglieder" das Kind gesehen. Pattinson und Waterhouse würden derzeit "ihre Privatsphäre genießen" und sich an ihre "neue Normalität" gewöhnen. Wenn es wieder ruhiger wird, so die Quelle, wollen sie heiraten. "Sie können das nächste Kapitel kaum erwarten, wenn sie die Dinge offiziell machen und den Bund fürs Leben schließen." Pattinson für Ex-Partnerin Stewart "der Beste" In der Vergangenheit war Pattinson unter anderem mit Schauspielerin Kristen Stewart liiert. "Wir waren für einige Jahre zusammen", bestätigte Stewart 2019 in der "Howard Stern Show" des US-Radiosenders Sirius XM. "Rob" sei ihre erste große Liebe gewesen. Zweimal betonte sie: "Er ist der Beste."

Ihr sei nicht erlaubt worden, zu sagen, was am Set zu "Twilight" passiert sei. Sogar Jahre später habe sie gefürchtet, man würde denken, die Romanze mit ihrem Co-Star sei für Filmwerbezwecke künstlich inszeniert worden - was jedoch nicht der Fall gewesen sei. "Es war so bizarr", erinnerte sie sich. Stewart und Pattinson spielten in den Verfilmungen der "Twilight"-Romane von Stephenie Meyer das Liebespaar Bella Swan und Edward Cullen. 2008 feierte der Kinofilm "Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen" US-Premiere. 2009 folgte mit "New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde" die Fortsetzung, die wie ihr Vorgänger ein großer Erfolg wurde. Der dritte Teil "Eclipse - Bis(s) zum Abendrot" lief 2010 an. Bis 2013 waren Stewart und Pattinson mit kleinen Unterbrechungen auch privat ein Paar.