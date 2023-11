Patrick Dempsey: Die Fitness-Routine des neuen "Sexiest Man Alive"

Patrick Dempsey: Drei Mal die Woche Krafttraining

Dempsey gibt zu, dass er zwar gerne Rad und Mountainbike fährt, um seine Ausdauer zu trainieren, aber in letzter Zeit aufgrund seines hektischen Terminkalenders nicht so viel Zeit investieren konnte, wie er es gerne getan hätte. Im November kehrt Dempsey mit dem Horror-Film "Thanksgiving" auf die Leinwand zurück. Ab Dezember wird er in "Ferrari" von Regisseur Michael Mann zu sehen sein.

Sobald er weniger arbeiten muss, hofft er, sich wieder mehr auf seine Fitnessroutine konzentrieren zu können.