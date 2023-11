Video: US-Schauspieler Jared Leto kletterte am Empire State Building hinauf

Der Oscar-Preisträger Jared Leto (51) ist am Empire State Building hinaufgeklettert. In rotem Sportanzug, mit Sonnenbrille und an Seilen befestigt kletterte der Schauspieler und Sänger am Donnerstag einen Teil der Außenwand oben am Gebäude hinauf, wie die Veranstalter mitteilten. "Dieses Gebäude ist ein Zeugnis für all die Dinge, die wir schaffen können auf dieser Welt, wenn wir sie uns vornehmen", wurde Leto zitiert. Sehen Sie hier ein Video der Aktion: