Patricia Blanco-Ex über Trennung: "Ihre Gier nach Luxus hat unsere Liebe zerstört"

Er habe ihr Kreuzfahrten spendiert, ihr seinen Porsche geborgt und ein Pferd geschenkt. Zudem soll Ellermann auch Blancos Shopping-Tripps finanziert und bei gemeinsamen Restaurantbesuchen stets die erlesendsten Weine bestellt haben.

Ellermann: "Ihre Gier nach Luxus hat unsere Liebe zerstört"

"Ich wollte nie protzen, sie hat immer alles veröffentlicht. Ich war eher bescheiden, da ich auch eine Stiftung gegen Altersarmut habe. Es mussten nicht immer Markenklamotten für mich sein", so Ellermann. Der Bild zufolge soll der Millionär Blanco nach dem Ende ihrer vierjährigen Beziehung zudem einen Vertrag angeboten haben, in dem er sich bereit erklärte, bis Jahresende fast alle Kosten der 52-Jährigen zu übernehmen und ihr ein Gehalt zu bezahlen. Außerdem dürfe seine Ex ihr Pferd behalten.

Dass Blanco dennoch einen Anwalt eingeschaltet haben soll, scheint dem Unternehmer zu weit zu gehen. "Ihre Gier nach Luxus hat unsere Liebe zerstört. Ich bin nur noch traurig und am Ende. Hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich ihr nie diesen Vertrag angeboten. Ich fühle mich ausgenutzt! Viele haben mich vor ihr gewarnt. Doch ich habe immer weggehört, weil ich dachte, die Liebe siegt", sagte Ellermann. Blanco hat sich zu den Vorwürfen ihres Verflossenen bisher nicht geäußert. "Für mich war es Liebe. Ich liebe diesen Mann noch immer", soll alles gewesen sein, was sie der Bild-Zeitung über die Trennung zu sagen hatte.