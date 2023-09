Partnerlook: Linda Evangelistas Sohn ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten

Während Evangelista ihren Sohn während seiner gesamten Kindheit aus dem Rampenlicht hielt, hat sie inzwischen begonnen, der Welt kleine Einblicke in ihr Leben mit der mittlerweile 16-jährigen Augie zu gewähren.

In Interviews spricht das Model nicht oft über seinen Sohn, aber sie plauderte 2013 in einem Interview mit Harper's Bazaar über Augustins Persönlichkeit und ihre Erfahrungen mit der Mutterschaft. Dabei verriet sie, dass Augustin ihr Interesse für Mode an sich nicht teilt.

"Sagen wir einfach, ich habe ein Kind, das keine Mode mag", sagte sie über ihren damals 6-jährigen Sohn. "Er will Trikots. Wir schauen Sport und gehen zu Spielen. Ich mache jetzt Jungs-Sachen."

Die 58-Jährige teilt Augustin (16) mit ihrem Ex-Partner, dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault.



Augustins Vater und seine Frau Salma Hayek Pinault sind Co-Vorsitzende der Veranstaltung. Die Spendenaktion wird von der Kering Foundation organisiert und sammelt Gelder, um "NGOs zu helfen, die sich mit geschlechtsspezifischer Gewalt befassen", heißt es in einer Pressemitteilung.