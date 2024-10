Partner erleidet schweren Unfall: Theresia Fischer "komplett zusammengebrochen"

Weil sie derzeit aufgrund von Dreharbeiten in Istanbul in der Türkei weilt, habe sie keine Zeit gehabt, regelmäßig auf ihr Handy zu schauen, erzählte die 32-Jährige, die in der Vergangenheit mit ihrer kontroversen Bein-Verlängerung für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Theresia Fischers Freund schwer verletzt

Kleiser hätte dann eine Sprachnachricht hinterlassen, führte Fischer in ihrer Instagram-Story weiter aus. Der Inhalt beinhaltete eine Hiobsbotschaft: Der Partner des Models war beim Heckenschneiden von der Leiter gestürzt, wobei er sich entweder die Heckenschere oder die Zaunspitze extrem in seinen Arm gerammt habe, so Fischer. Ein Nachbar habe Kleiser auf dem Boden liegend aufgefunden und ihn in ein Spital gebracht.